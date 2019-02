Un ambassadeur du Togo au Costa Rica

L’ambassadeur du Togo au Costa-Rica, Frédéric Egbe, a présenté en fin de semaine ses lettres de créances au président Carlos Alvarado.

La cérémonie s’est déroulée au palais présidentiel de San-José.

Ancien rockeur, journaliste, romancier primé, conseiller de l’ombre, il a rejoint l’année dernière le club très sélect des présidents de moins de 40 ans.

Il dirige un pays de 5 millions d’habitants qui est l’une des démocraties les plus consolidées de toute l’Amérique latine. La population est parmi la plus alphabétisée du monde. Le Costa-Rica n’a pas d’armée et le quart de son territoire naturel est protégé. Et le gouvernement comporte maintenant une majorité de femmes ministres.

Lors des échanges, Carlos Alvarado, très bien informé sur l’Afrique, a salué la politique sociale menée par le Togo.

Il a souhaité renforcer la coopération sud-sud, notamment avec le Togo. Il travaille déjà avec le Ghana, le Nigeria et le Kenya dans les secteurs de l’environnement et de l’énergie.

Frédéric Hegbe a présenté au président du Costa-Rica la stratégie du Togo en matière de développement économique dont le pilier central est le Plan national de développement (PND).

L'ambassadeur togolais est basé à Washington.