'Un ardent désir d’être et de demeurer libre'

Eric William Stromayer et Robert Dussey jeudi soir à Lomé

L’ambassadeur des Etats-Unis au Togo, Eric William Stromayer, a fêté jeudi avec quelques jours d’avance la fête de l’indépendance (4 juillet).

‘Il faut voir dans cette commémoration moins son côté rituel que sa valeur supra-rituelle. Le 4 juillet 1776, quelque chose de grandiose et de fondateur s’est produit en Amérique et c’est bien cela que l’Amérique et son peuple célèbrent encore cette année’, a déclaré le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, lors de son intervention.

Ce 243e anniversaire nous rappelle tous notre attachement à la liberté. Elle signifie pour tout un peuple, son ardent désir d’être et de demeurer libre, a souligné le ministre.

Cette célébration a été l’occasion de rappeler les liens étroits qui unissent les deux pays sur le plan politique et économique, mais aussi dans la lutte contre l’extrémisme

Et M. Dussey que le Togo aura besoin plus que jamais du soutien des Etats-Unis dans la mise en œuvre du plan national de développement, pilier du renouveau du pays.

De son côté, Eric William Stromayer a souhaité que les prochaines élections locales soient libres, équitables et transparentes. ‘Cela enverra un signal fort à tous les observateurs que la démocratie s’est implantée au Togo', a-t-il déclaré.

Au chapitre économique, le diplomate US a mentionné l’octroi au Togo par le Millenium Challenge Corporation (MCC) d’un appui de 35 millions de dollars destiné à développer les nouvelles technologies.

Par ailleurs, l’USAid a accordé 18 millions de dollars pour lutter contre le Sida.

