Un esprit vif, ambitieux et rusé 

Le Nouvel An chinois aura lieu le 25 janvier. Un peu en avance sur le calendrier, l’ambassadeur de Chine au Togo, Chao Weidong, a donné jeudi soir une réception en présence de nombreux officiels.

Le symbole de cette nouvelle année est le rat de métal.

‘Un animal rusé, habile, intelligent et tenace’, a souligné le diplomate.

Tchabinandi Kolani Yentcharé, ministre de l'Action sociale, et Chao Weidong

Il a vanté les résultats de la coopération bilatérale et cité quelques projets majeurs comme l’agrandissement de l’aéroport de Lomé, l’inauguration de la cité administrative, la réhabilitation du stade de Kégué, le plus grand du pays, et l’achèvement du contournement de Lomé.