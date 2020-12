'Une gestion pragmatique de la pandémie'

La XXIe session du dialogue politique entre le Togo et l’Union européenne (UE) s’est déroulée mardi à Lomé. Un rendez-vous annuel destiné à faire le point de la coopération.

Les travaux ont été co dirigés par Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, et Joaquin Tasso Vilallonga, l’ambassadeur de l’UE au Togo.

S'agissant de la crise sanitaire, les deux parties se sont engagées à renforcer leur échange d'informations et d'assistance, technique et financière. La partie européenne a félicité les autorités pour ma gestion pragmatique de la pandémie.

Concernant les priorités du partenariat Togo-UE, les deux partenaires ont mis en exergue les domaines clés pour un développement durable partagé, tels qu'issus de leurs documents stratégiques respectifs que sont la feuille de route du gouvernement togolais 2020-2025 et la programmation conjointe 2021-2027 de l'UE.

Sur la situation sécuritaire dans la sous-région, les participants ont exprimé leurs vives inquiétudes face à la multiplication des actes terroristes dans le Sahel et ont promis renforcer leur coopération militaire et stratégique pour y faire face.

L’UE a notamment indiqué que cette question cruciale de l'insécurité grandissante, qui touche également la jeunesse des deux continents, sera notamment débattue au prochain sommet des chefs d'Etat et de gouvernement UE-UA prévu en 2021.

Cette rencontre permettra de discuter de plusieurs questions relatives à la coopération et à l'harmonie entre les deux continents).

La réunion du jour s'est déroulée en présence des ambassadeurs de France et d'Allemagne et des ministres de la Sécurité et de la Justice.