Une politique étrangère vitaminée

En dépit des contraintes liées à la pandémie - pas de voyages, pas de conférences internationales - la diplomatie togolaise n’a pas été inactive cette année.

'La diplomatie est par essence un domaine de rencontres, de concertations et de poignées de mains, toutes choses rendues difficiles par la crise du Coronavirus », explique Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères.

Mais le président Faure Gnassingbé a tout fait pour que la diplomatie togolaise demeure un outil efficace, ajoute le ministre.

Le Togo, s’est notamment impliqué dans la résolution de la crise politique au Mali en accord avec la Cédéao. Le vice-président de la transition était d’ailleurs hier à Lomé.

Faure Gnassingbé en compagnie de ses homologues ouest-africains

Le pays est également très impliqué au sein de la Coalition pour le Sahel qui promeut une approche intégrée au niveau régional et vise à traiter toute les causes de la crise caractérisée par un contexte de violence extrémiste.

Pour Robert Dussey, l’année 2020 est aussi celle de l’accord signé entre les pays ACP (OEACP) et l’Union européenne. Un nouveau partenariat économique et politique qui entrera en vigueur en 2021. Le ministre togolais était le négociateur en chef de l’OEACP. L’originalité de cette coopération est qu’elle offre un socle commun et des protocoles régionaux adaptés aux réalités spécifiques de chaque zone. En effet, les besoins de l’Afrique ne sont pas nécessairement ceux des Caraïbes. Un accord sur mesure.

Sur le plan bilatéral, le Togo a développé les échanges avec de nouveaux pays comme la Finlande, la Russie, la Turquie et Cuba. La Havane a été en pointe dans la lutte contre le Coronavirus en envoyant en mars une mission médicale au Togo.

L’année 2021- comprise par les incertitudes liées au virus - s’annonce un peu meilleure. La perspective d’une vaccination de masse devrait favoriser un retour à la normale et permettre à la diplomatie togolaise de repartir à l’offensive.

Mevlut Cavusoglu, le ministre turc des Affaires étrangères, et Robert Dussey

Le président togolais, comme le Premier ministre et le chef de la diplomatie mettent tout en oeuvre pour obtenir des vaccins au plus vite, via l’initiative COVAX lancée par l’organisation mondiale de la santé (OMS).