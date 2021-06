Une tragédie

Le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, doit effectuer une visite d’amitié dimanche à Lomé.

Cependant, les évènements dramatiques survenus ces dernières heures pourraient entraîner un report, indiquent des sources à Ouagadougou.

Au moins 114 civils ont en effet été tués en quelques heures dans la nuit de vendredi à samedi, lors de deux attaques dans le Nord du Burkina Faso, dont l'une a fait une centaine de morts, la plus meurtrière dans ce pays depuis le début des violences jihadistes en 2015.

Le président Kaboré a dénoncé ‘une cette attaque barbare et ignoble’.

Les forces de sécurité peinent à enrayer la spirale de violences jihadistes qui ont fait depuis 2015 plus de 1.400 morts et déplacé plus d'un million de personnes, fuyant les zones de violences.

Face à cette tragédie, un deuil national de 72 h a été décrété.