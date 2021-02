Une visite inédite

Développer la coopération politique et économique

Robert Dussey, le chef de la diplomatie togolaise, effectue à partir de lundi une visite officielle de 48h en Russie. La première d’un ministre des Affaires étrangères depuis l’indépendance du Togo en 1960. C’est donc un déplacement quasi-historique.

Les rencontres auront lieu à St. Petersburg, ancienne capitale impériale, où la température est de -20° la nuit !

Les entretiens débuteront demain.

Une rencontre est prévue avec Sergueï Lavrov, le patron de la diplomatie russe, et Mikhail Bogdanov, ministre adjoint des Affaires étrangères et conseiller de Vladimir Poutine pour le Moyen-Orient et l’Afrique.

L’objectif de ce déplacement est de renforcer la coopération bilatérale à la faveur d’un retour de Moscou sur le contient africain.

En octobre 2019, le président Faure Gnassingbé avait participé au premier sommet Russie-Afrique à Sotchi.

On peut imaginer que les officiels russes mettront en avant le succès obtenu par leur vaccin anti-Covid, Sputnik V.

D’abord décrié par l’Occident, il a une efficacité comparable à celui de Pfizer, Moderna et AstraZeneca.

D’ailleurs l’Allemagne et plusieurs pays européens envisagent d’en acheter. Pourquoi pas le Togo ?