Visite en Mauritanie

Le président Faure Gnassingbé est arrivé mercredi à Nouakchott pour une visite d'amitié et de travail de 24h.

Plusieurs rencontres sont prévues avec son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

‘Les deux dirigeants vont passer en revue afin de les renforcer davantage les excellentes relations de coopération entre la Mauritanie et le Togo ainsi que les questions sous régionales, continentales et internationales d’intérêt commun’, indique un communiqué officiel.

Le texte précise que les délégations des deux pays vont parler changement climatique, annulation des dettes, situation au Sahel et lutte contre l’extrémisme.

Le président togolais est accompagné d'une importante délégation qui comprend notamment le ministre de l'Agriculture, de l’élevage et du développement rural, Antoine Lekpa Gbegbeni, Mazamesso Assih, ministre chargé de l'Inclusion financière et de l’organisation du secteur informel, Kokou Tengue, ministre de l’Économie maritime, Mawunyo Mila Aziable, ministre déléguée auprès du président de la République chargée de l’Energie et des Mines.