Vive l'empereur !

Le président Faure Gnassingbé participe ce mardi à la cérémonie officielle d’intronisation de l’empereur Naruhito du Japon.

Il y sera parmi quelque 2.500 autres convives, dont des dignitaires de près de 200 pays.

La journée de mardi va commencer par un cérémonial shinto à huis clos, au cours duquel Naruhito va ‘informer’ ses ancêtres impériaux de sa proclamation.

Naruhito et son épouse, l’impératrice Masako, apparaîtront quelques heures plus tard dans des tenues traditionnelles particulièrement sophistiquées pour la cérémonie principale, dans la ‘salle des Pins’, le lieu le plus prestigieux du palais impérial.

Après des roulements de tambours traditionnels, Naruhito proclamera alors son accession au trône du

Puis le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, lui adressera ses félicitations, levant les bras au ciel en criant trois fois: ‘banzai!’ (littéralement ‘10.000 ans’, autrement dit ‘longue vie à l’empereur!’ ).

Un défilé motorisé du couple impérial dans Tokyo pendant environ 30 minutes est ensuite prévu, une rare occasion pour le grand public de l’apercevoir et de le saluer.