Votre contribution compte

L'ONU célèbre son 75e anniversaire à une époque de grands défis, marquée par la pire crise sanitaire mondiale de son histoire. Cette crise conduira-t-elle à plus de solidarité dans le monde? Ou conduira-t-elle à de plus grands clivages et plus de méfiance?

Les Nations Unies souhaitent obtenir la contribution du public.

Une grande enquête a été lancée en ligne. Une série de questions sont posées. Quelques minutes suffisent pour répondre.

Il y est question de solidarité, d’accès universel à l’eau potable, de a refondation de l’économie mondiale ou de la lutte contre les inégalités.

‘Nous souhaitons que la voix du Togo soit entendu à ce rendez-vous', indique Damien Mama, le représentant du Système des Nations Unies (SNU) au Togo.

En raison de la pandémie de coronavirus, l'Assemblée générale annuelle de l'ONU au niveau des dirigeants se déroulera à New York aux dates prévues (22-29 septembre) mais avec des vidéos enregistrées et sans leur présence physique, a indiqué son président

Les 193 membres des Nations unies devront faire parvenir à l'Organisation, sous embargo avec cinq jours d'avance, une vidéo de leur représentant (président, Premier ministre, ministre ou ambassadeur) d'une durée maximum de 15 minutes.

Un diplomate issu de la mission diplomatique établie à New York pourra assister à la retransmission des vidéos dans la grande salle dédiée à l'Assemblée, accessible aussi sur le site internet de l'ONU. Ce diplomate pourra le cas échéant lire le discours de son pays à la tribune. Tous les présents devront obligatoirement porter un masque et respecter la distanciation physique.

Le sommet relatif au 75e anniversaire de l'ONU, créée en 1945, reste programmé pour le 21 septembre mais sera soumis aux mêmes conditions de vidéos enregistrées à l’avance.