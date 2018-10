Après le Togo, le Bénin lance son PND

Après le Togo, c’est le Bénin qui vient d’adopter un plan national de développement (PND) pour la période allant de 2018 à 2025 en vue de renforcer sa croissance d'ici 2025.

‘L'objectif global de ce PND est d'atteindre une croissance forte, inclusive et durable à deux chiffres en 2025 dans un cadre de gouvernance nationale et locale plus efficace, en misant sur le renforcement du capital humain et le développement des infrastructures’, expliquent les officiels à Cotonou.

Ce projet repose sur une croissance économique forte basée sur trois piliers que sont la diversification de la production agricole incluant les infrastructures rurales, la logistique, les innovations et les biotechnologies ; la transformation agro-industrielle, les services, le tourisme ainsi que la participation plus accrue aux échanges internationaux et enfin l'exportation des connaissances à travers les innovations et les biotechnologies.

Le Togo a lancé fin août un programme similaire.