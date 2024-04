À la veille de son 64e anniversaire d'indépendance, le Togo a réalisé une opération notable sur le marché financier régional. Le Trésor public est parvenu à placer avec succès des Obligations Assimilables du Trésor (OAT) et des Bons du Trésor Assimilables (BAT) auprès d'investisseurs.

Le gouvernement togolais cherchait à lever 30 milliards de francs CFA pour financer ses activités et projets. Non seulement il a atteint cet objectif, mais il l'a dépassé, retenant finalement 33 milliards grâce à une fort appétit du marché. La demande totale a atteint près de 49 milliards, reflétant un taux de couverture impressionnant de plus de 160%.

Cette opération réussie est un indicateur clair de la confiance des investisseurs dans la stabilité économique du Togo et dans la gestion de son gouvernement.

L'excédent de demande pour les titres émis montre que le marché a une perception positive des perspectives économiques du Togo. Ce succès financier précède d'autres émissions potentielles et renforce la capacité du pays à financer son développement de manière autonome.

L'issue favorable de cette opération démontre non seulement la solidité financière du Togo mais aussi sa capacité à attirer les investisseurs régionaux et internationaux, essentielle pour le soutien de ses projets de développement.