Artisanat : accord avec la Chambre des métiers de Cologne

Un secteur qui a besoin de plus de compétitivité

L'Union des chambres des métiers du Togo (UCMT) et la Chambre des métiers et de l’artisanat de Cologne (Allemagne) ont convenu d’une coopération plus étroite afin de renforcer la compétitivité des entreprises togolaises.

Cet accord prévoit des formations locales et de stages en Allemagne.

‘Il existe une volonté commune de promouvoir l'artisanat et le leadership des Chambres de métier dans ce secteur', a indiqué Victoire Tomégha-Dogbé, la ministre de l'Artisanat.

Le gouvernement espère parvenir à un seuil critique de 42.000 entreprises d’ici 3 ans.

L'artisanat contribue à 18% au PIB.