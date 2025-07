Créer, innover, entreprendre : la jeunesse au cœur du rebond économique

Insuffler un nouvel élan à l’entrepreneuriat, notamment chez les jeunes, en facilitant l’accès au financement, à l’innovation et aux opportunités de marché, c’est l’ambition des autorités.

Une rencontre interactive a rassemblé vendredi des jeunes entrepreneurs, étudiants, chefs de micro entreprises et cadres du ministère chargé du Développement à la base, de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes. Briser les barrières à la création

Autour de la table, les échanges ont porté sur les principaux obstacles à la création d’entreprise : accès difficile au financement, manque d’accompagnement technique, lourdeurs administratives ou encore faible culture entrepreneuriale. Mais pas question de s’apitoyer : les jeunes ont partagé leurs expériences, leurs échecs et leurs réussites, dans un esprit de transmission et de collaboration.

Le gouvernement entend faire plus que sensibiliser. Cette rencontre s’inscrit dans une série d’initiatives visant à encourager l’esprit d’entreprise et à transformer les idées en projets viables. En ligne de mire : un meilleur accès aux financements, une formation plus ciblée, et un appui renforcé à l’innovation.