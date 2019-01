BBOXX renforce sa présence en Afrique

Le fournisseur d'énergie solaire photovoltaïque (PV) hors réseau, BBOXX, a obtenu un investissement de 31 millions de dollars du Fonds AIIM (Africa Infrastructure Investment Managers) pour déployer deux millions de systèmes solaires en Afrique d'ici 2022.

L’investissement permettra à BBOXX de détenir une participation minoritaire dans les succursales d’AIIM au Rwanda, au Kenya et en République démocratique du Congo.

Selon BBOXX, le financement accélérera le déploiement de ses installations photovoltaïques et permettra à 10 millions de personnes d'accéder à l'énergie.

‘L’investissement d’AIIM aura pour effet de renforcer nos opérations au Rwanda, au Kenya et en République démocratique du Congo. Cela nous permettra d’évoluer rapidement et de continuer à conduire à la désagrégation dans ce qui était traditionnellement un marché verticalement intégré », a déclaré le PDG et cofondateur de BBOXX, Mansoor Hamayun.

BBOXX est présent au Rwanda, au Kenya, au Togo, en RDC et au Nigéria.

Au Togo, le hors réseau déployé par la société britannique est détenu à 50% par Electricité de France.

BBOXX a débuté ses activités au Togo dans le hors-réseau fin 2017. Il commercialise des kits solaires et dispose d’un contrat d’équipement et de distribution avec l’Etat.

Son objectif est de raccorder 300.000 foyers d’ici 2022.