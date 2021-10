Export Gateway to Africa aura lieu du 2 au 4 décembre à Istanbul. L’objectif de cette Foire commerciale est de créer un large réseau d’exportation et de commerce entre la Turquie et l’Afrique.

Cette rencontre cible de nombreux secteurs d’activité : textile, alimentaire, transformation, agriculture, technologies, santé, tourisme, équipements hôteliers …

La plupart des pays africains seront représentés parmi lesquels le Togo.