Bon pour la santé, excellent pour l'économie

‘Renforcement de la chaîne de valeur du café pour le développement durable de l'économie et l'amélioration des revenus de la vie des producteurs africains’. Tel était le thème central du IXe symposion africain organisé à Accra cette semaine.

Ce rendez-vous consacré à la filière café a été lancé en 2013 comme un moyen d'impliquer le secteur privé en tant qu'acteur clé pour discuter des questions relatives à cette industrie.

La chaîne de valeur du café africain est confrontée à des défis qui doivent être relevés pour qu'elle soit effectivement rentable pour tous les producteurs.

Pour ce faire, les gouvernements et le secteur privé, y compris les jeunes et les femmes, doivent être impliqués dans la relance de la filière.

Autre défi, inciter les africains à consommer le café local.

Bien que le café soit originaire d'Afrique, la consommation intérieure est encore faible, à l'exception de l'Ethiopie qui consomme près de la moitié de sa production.

2% de la production togolaise est effectivement consommé dans le pays.

Cette situation a été aggravée par la propagation de la pandémie et ses restrictions sanitaires, dues aux fermetures d'unités de torréfaction, à l'arrêt des déplacements et des réunions, et à la fermeture des points de distribution.

Les participants ont évoqué ces difficultés et proposé des solutions pour améliorer la valeur ajoutée et la consommation intérieure de café.

Les discussions ont également porté sur l'accès au financement pour la production et la transformation.

La plupart des producteurs sont des agriculteurs pauvres. Développer des systèmes de financement innovants est essentiel pour dynamiser le secteur, a recommandé le symposium.

Le Togolais Enselme Gouthon, président de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar (Acram), a pris une part active aux travaux.