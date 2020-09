Business franco-africain à Lomé

A l’occasion des 'Rencontres Africa 2020’ qui auront lieu du 24 au 25 novembre à Lomé, un concours sera organisé pour récompenser les développeurs qui innovent avec des solutions pour le secteur agricole.

L’agro-business sera d'ailleurs au coeur de ce rendez-vous qui se déroulera en mode virtuel et présentiel.

Les ‘Rencontres Africa 2020’ se déroulent chaque année alternativement en France et en Afrique.

Cette convention réunit des dirigeants d’entreprises, des investisseurs, des porteurs de projet et des décideurs politiques en provenance de plus de 30 pays d’Afrique et de France.

Elle a pour objectif de proposer des rencontres, favoriser les échanges, multiplier les partenariats et évoquer les conditions de croissance accélérée et créatrice d’emplois.

La dernière édition a eu lieu au Maroc.