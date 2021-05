Café-cacao : augmenter significativement la production

L’ONG 'Avenir de l’Environnement' a remis jeudi à Tové (120 km de Lomé) des plants de cacaoyers et des plants agroforestiers à des producteurs de café et de cacao membres de la Fédération des Unions de Sociétés Coopératives des producteurs de Café et de Cacao (FUPROCAT).

L’initiative s’inscrit dans la mise en œuvre du projet d’appui aux producteurs en matériel végétal. Cette ONG entend ainsi soutenir les producteurs pour leur permettre d’étendre leur plantation et d’augmenter ainsi la production.

Le projet est financé par le Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC) dirigé par Enselme Gouthon qui se bat depuis des années pour défendre filière.

‘Cette action vise à relancer la filière café cacao’, a indiqué Téfé Prince Yawo, le directeur de l’organisation.

Le président du Conseil interprofessionnel des filières café-cacao (CICC), Chardey Kokouda, estime que cette action cadre parfaitement avec la vision du gouvernement qui est d’atteindre d’ici 2022 une production de 15.000 tonnes de cacao et de plus de 25.000 tonnes de café.