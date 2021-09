Catalyseur de croissance

Pedro Novo, le directeur exécutif et directeur en charge des activités Export de la Bpifrance, a été reçu mardi par le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé.

Bpifrance finance et accompagne les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie, en aide à l’innovation et en fonds propres. Ce faisant, Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les Régions.

Elle assure, au nom et pour le compte de l’Etat, les financements à l’export.

L’international représente bien plus que des opportunités de business. Il attire les talents, il est source d’innovation, il diversifie les risques.

‘Nous avons échangé avec le chef du gouvernement sur le cadrage des enjeux prioritaires de transformation du Togo. Ce sont des objectifs pour lesquels la France et nos entreprises ont beaucoup à apporter’, a déclaré M. Novo.

Bpifrance et la BOAD ont signé le même jour un accord de partenariat destiné à accompagner le développement des PME/PMI dans les pays de l’UEMOA.