'Cette crise sera l'occasion de repenser notre modèle économique'

Les milieux d’affaires s’inquiètent légitimement des conséquences économiques de la crise du coronavirus.

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, a présidé vendredi une réunion du Comité technique du cadre de concertation gouvernement-secteur privé.

‘Comme vous le savez déjà, j’allais dire comme vous le vivez déjà, la pandémie (…) est une véritable crise sanitaire et humanitaire mondiale aux conséquences sociales, économiques et financières désastreuses sur la vie socioéconomique’, a déclaré le ministre.

D’après la dernière révision du cadre macro-budgétaire, le taux de croissance du PIB pourrait être de 1,3% et même connaitre une contraction de 1,5% en 2020 dans l’hypothèse la plus pessimiste contre une prévision initiale de 5,5%.

Subséquemment et en liaison avec toutes les mesures fiscales prises par le gouvernement pour soutenir les entreprises, les ressources budgétaires risquent de passer de 578,4 milliards à 348,4 milliards de Fcfa, avec une baisse des recettes fiscales d’environ 198 milliards, aggravée par une baisse des recettes non fiscales et de services de 32 milliards, dans un contexte de hausse des dépenses de santé et sociales.

Le gouvernement a adopté toute une série de mesures visant à maintenir l’activité économique par un soutien à la consommation des ménages et aux besoins des entreprises du secteur privé durant la crise.

Elles bénéficient de dispositions particulières pour les aider à surmonter cette épreuve, notamment sur le plan fiscal.

Les autorités feront tout pour protéger le tissu des PMI/PME comme d'ailleurs le secteur informel. La mobilisation a été engagée dès le début de la crise sanitaire.

Pour Sani Yaya, 'cette crise sera sans doute l'occasion de repenser notre modèle économique pour le rendre moins dépendant de l’extérieur et donc plus résilient face aux chocs externes'.

Cette nouvelle orientation de la politique économique amènera sans doute le Togo à réviser et à actualiser son plan national de développement pour lequel le secteur privé est appelé à jouer un rôle prépondérant.