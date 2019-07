Cotonou veut faire aussi bien que Lomé

Le port de Cotonou a l’ambition de concurrencer celui de Lomé.

Un contrat a été signé avec PAI (Port of Antwerp International), indique Jeune Afrique paru dimanche.

La plateforme veut augmenter son tirant d’eau pour accueillir des navires de plus de 300 mètres et traiter d’ici 2025 plus de 800.000 conteneurs par an.

Le Port autonome de Cotonou va investir 900 millions d’euros dans ce programme de modernisation et d’extension pour rivaliser avec Lomé, mais aussi Tema (Ghana).

______

Jeune Afrique N°3054