Créer la ville de demain

Un Salon dédiés aux projets et aux solutions pour la ville et les territoires durables aura lieu à au Parc des expositions de Bordeaux du 4 au 6 juin.

Une rencontre organisée dans le cadre du sommet Afrique-France.

500 entreprises françaises et africaines seront représentées, 15.000 acteurs de la ville durable sont attendus, dont 1000 du continent.

Les entreprises seront présentes pour exposer leur savoir-faire, leurs solutions concrètes et leurs visions sur les questions de l’habitat, de l’énergie, de la mobilité, de la santé, de l’éducation, du financement, de l’étude, de la sécurité, des ressources, de l’agriculture, du sport…

‘C’est une occasion à ne pas rater par le secteur privé togolais. Ce sera un satisfecit total pour nous si on parvient à avoir au moins 100 entrepreneurs togolais retenus. Cela va dénoter de la performance de notre secteur privé et du bon climat des affaires', a déclaré vendredi Germain Méba, le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT).

L’objectif de ce Salon a été présenté aux opérateurs économiques par Grégory Lenne, adjoint au conseiller économique à l’ambassade de France à Lomé.