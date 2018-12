Des atouts pour exporter

La Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT) et l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME/PMI organisent depuis mercredi une session d’information à l’intention des entrepreneurs désireux d’exporter ou de renforcer leur présence commerciale à l’étranger.

De nombreux chefs d’entreprises sont confrontés à des difficultés. Certains ne proposent pas les bons produits, mais d’autres – les plus nombreux – ne maîtrisent pas les codes et les règles.

Il existe des procédures qu’il faut connaître et respecter. C’est l’objectif de cette formation express.

L’ANPGF joue un rôle particulièrement actif dans la dynamisation du secteur privé avec des séances d’information consacrées à l’export, mais aussi au numérique, au management, à la planification et aux mécanismes du commerce international.