Deux peuples séparés par le hasard de la colonisation

Kossivi Egbetognon, le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, s’est rendu lundi à Mandouri (frontière Togo-Bénin) où un nouveau pont est en cours de construction.

18 milliards de Fcfa, financés par l’Etat, sont consacrés à cet ouvrage qui enjambe le fleuve Kpendjal et permettra à la fois de désenclaver la région et de permettre d’augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays.

Le pont a une longueur de 180 mètres.

Les populations de Mandouri pour se rendre au marché de Koundjouaré au Bénin utilisent pour le moment des pirogues.

‘De part et d’autre, on trouve des populations du Bénin séparées par le hasard de la colonisation. Ce pont va être le catalyseur de cette osmose nécessaire entre les peuples du Togo et du Bénin’, a déclaré le ministre.

La route Dapaong-Mandouri (105km) est également en cours de réhabilitation.