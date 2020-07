Dubaï espère en finir avec le corona

L’Annual Investment Meeting, l’évènement économique phare organisé chaque année à Dubaï, devrait se tenir en 2020. Mais rien n’est certain en raison de la pandémie qui sévit toujours dans la région.

Les organisateurs ont lancé trois initiatives inédites pour réunir la communauté mondiale des investisseurs dans l'environnement virtuel.

Parmi ces initiatives, le concours AIM Startups Virtual Pitch Competition

Il s’adresse aux start-up mondiales, et bien sûr togolaises, qui développent des activités innovantes et pas seulement dans l’univers des nouvelles technologies.

Une centaine de PME-PMI togolaises devraient participer au concours.

Les porteurs de projets sélectionnés auront la possibilité de réseauter avec les principaux VC mondiaux, les investisseurs providentiels, les investisseurs en private equity et les gestionnaires de fonds, présents à Dubaï lors de la tenue de la conférence. Si elle a lieu cette année.

‘Les PME-PMI constituent le moteur de croissance et un créateur de richesses. Avec le lancement du marché unique africain, le potentiel est énorme et susceptible d’intéresser les investisseurs’, explique Ayélé Ékoué-Amégnran, chef de division Recherche et Promotion de l'investissement privé.

Les organisateurs de l’’Annual Investment Meeting devraient annoncer dans les prochaines semaines la tenue de l’évènement ou son report.

Compte tenu du contexte économique international, la prudence des investisseurs est de mise.