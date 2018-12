Eranove renforce sa présence en Afrique de l'Ouest

Siemens, Eranove et TSK (Espagne) ont signé fin octobre un mémorandum pour collaborer dans le cadre du projet de centrale électrique au gaz naturel liquéfié (GNL) près du port de Lomé.

Le groupe Eranove assurera le développement puis l’exploitation de cette centrale.

Ce même opérateur vient d’obtenir la concession pour le financement, la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’une nouvelle centrale électrique à Jacqueville près d’Abidjan (Côte d’Ivoire).

Cette centrale utilisera la technologie du ‘cycle combiné’ gaz-vapeur qui augmente l’efficience énergétique.

Eranove est actif dans la gestion de services publics et la production d’électricité et d’eau potable en Afrique. Le Groupe est présent en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en RDC et bientôt au Togo.