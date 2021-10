Flambée des combustibles et du fret

La tonne du ciment a augmenté chez le producteur CimTogo (filiale de HeidelbergCement).

L’Association togolaise des consommateurs (ATC) juge cette hausse des prix ‘incompréhensible’ et invite les autorités à réagir.

L'ATC s'étonne du silence des autorités et demande une réunion d’urgence sur le sujet.

‘Cet ajustement est devenu nécessaire suite à une hausse de 250% des combustibles pour l’usine de Scan Togo et une augmentation de plus de 35 dollars par tonne du fret maritime sur le gypse et le charbon. Dans le contexte international actuel, il n'est plus possible de maintenir les anciens prix', avait indiqué la semaine dernière la direction de CimTogo.