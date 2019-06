Germain Meba : 'Le pays a tout pour plaire'

Germain Meba, le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT), pense que son pays a tous les atouts en main pour attirer les investisseurs étrangers.

Et le patron de la Chambre de souligner que le Togo dispose d’un cadre juridique clair. Il cite également les mesures incitatives, notamment fiscales, et les différents secteurs dans lesquels des affaires sont possibles. Le Plan national de développement (PND) entend promouvoir la logistique, l’agriculture, les nouvelles technologies et l’industrie.

L’intervention de M. Meba intervient, et ce n’est pas un hasard, à quelques jours d’un Forum économique Togo-UE. Près de 300 entreprises européennes ont confirmé leur participation les 13 et 14 juin.