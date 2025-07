Conformité financière : le Togo affiche ses ambitions

Le Togo a réaffirmé mardi son engagement à lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) lors de l’ouverture de la Grande Rencontre des Responsables Conformité, Audit et Risque, organisée dans un grand hôtel de Lomé.

Dans son discours, le ministre de l’Économie et des Finances, Essowè Georges Barcola, a souligné l’importance stratégique de cette rencontre.

Elle s’inscrit dans une dynamique continentale visant à assainir les systèmes financiers face à la montée de la criminalité organisée, de la corruption et des menaces terroristes.

M. Barcola a rappelé l’ampleur du phénomène sur le continent. L’Afrique perd chaque année jusqu’à 90 milliards de dollars en flux financiers illicites, selon la BAD, un montant équivalent à l’aide publique au développement et aux investissements directs étrangers combinés.

Dans ce contexte, le renforcement des mécanismes de contrôle, de prévention et de coopération internationale devient impératif pour protéger les économies africaines.

Des efforts constants au Togo

Le Togo a déjà mis en place un dispositif LBC/FT depuis plus d’une décennie. Ce mécanisme repose sur une collaboration étroite entre les secteurs public et privé, notamment les institutions financières, les professions non financières désignées (EPNFD), la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), et la HAPLUCIA.

Le pays a également pris part aux deux premiers cycles d’évaluation du GIABA*, avec l’ambition d’améliorer encore son efficacité avant le troisième cycle prévu en 2030. « L’objectif est clair : empêcher les criminels de profiter de leurs gains illicites et bloquer les circuits de financement du terrorisme », a affirmé le ministre.

Dans un contexte marqué par la transformation numérique, le ministre a insisté sur la nécessité d’une sécurité proactive et de nouveaux partenariats public-privé pour fluidifier les échanges d’information.

Il a exhorté les participants à mutualiser leurs efforts pour contrer les réseaux criminels transnationaux, toujours plus sophistiqués.

______

* Le GIABA (Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest) est un organisme spécialisé de la Cédéao (Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest). Sa mission principale est de lutter contre le blanchiment de capitaux, combattre le financement du terrorisme et protéger les systèmes financiers nationaux et régionaux.