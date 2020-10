Hausse des exportations de cacao

Coup d'envoi mardi de la campagne de commercialisation du café et du cacao.

Une cérémonie s’est déroulée à Kpalimé en présence des ministres du Commerce, de l’Agriculture et du secrétaire général du comité de coordination de la filière café cacao (CCFCC), Enselme Gouthon.

Ce dernier a reconnu que la pandémie avait affecté le secteur depuis plus de 7 mois.

‘Au niveau des économies caféières et cacaoyères, cette pandémie a touché l’ensemble des pays producteurs dont le Togo particulièrement par rapport à la collecte et la commercialisation. Si la campagne de commercialisation du cacao a pu échapper en grande partie à la crise sanitaire, celle du café a été durement touchée. Pour le cas spécifique du Togo, l’essentiel de la production du café vert est destiné à l’exportation (près de 98%)’, a-t-il déclaré.

En termes d’exportation, le Togo a enregistré une baisse du tonnage du café sorti du territoire, soit 2 600 tonnes contre 4 500 tonnes en 2018- 2019.

Le cacao, par contre, a connu une hausse remarquable soit 10 200 tonnes contre 7 200 tonnes pour la campagne 2018-2019.

Grâce à l’action conjuguée des différents acteurs, des progrès énormes ont été enregistrés dans le développement des filières café et cacao, a souligné pour sa part le ministre du Commerce, Kodzo Adedzé.

Le café et le cacao constituent, après le coton, les deuxième et troisième cultures traditionnelles d’exportation du Togo qui procurent des devises importantes dans le secteur agricole, principale source de revenu de plus de quarante mille (40 000) familles, a souligné le ministre de l’Agriculture, Antoine Lékpa Gbégbéni.

Il a rappelé que le gouvernement avait toujours inscrit en priorité ces deux filières dans tous les programmes de développement agricole.

Le plan national de développement (PND) devrait offrir de nouvelles perspectives aux agriculteurs et à ceux appartenant au secteur du café et du cacao.