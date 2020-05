Hausse du prix des produits alimentaires en avril

L’indice national harmonisé des prix à la consommation s’est accru de 0,6% en avril par rapport à son niveau de mars, souligne l’Institut national de la statistique.

Cette évolution est portée par le renchérissement entre autres des « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » de 3,3%, des services de « Santé » de 0,3%, des « Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » de 0,4%.

Par contre, les prix des services de « Transports » ont connu un repli de 1,9%, en rapport avec la baisse des prix à la pompe.

Dans la « Communication », les prix ont chuté de 4,6%. Par rapport à avril 2019, les prix à la consommation ont rebondi de 2,4%.