Le président Faure Gnassingbé a accordé un entretien au magazine spécialisé ‘Marine & Océans’ (N°263). Il y donne son point de vue sur l’économie maritime au Togo, les perspectives d’emplois pour les jeunes dans ce secteur et souligne la capacité d’attractivité du port de Lomé.

‘Le PAL est le poumon de l’économie natio- nale et est au service de la sous-région ouest africaine de par son positionnement. Il est la source principale d’entrée de produits et de ressources pour le pays’, explique le chef de l’Etat.

Le magazine demande enfin à M. Gnassingbé si le Togo possède des ressources sous-marines (pétrole et gaz). Le réponse du président togolais se veut nuancée : ‘Il est possible que le Togo dispose de ressources énergétiques dans son sous-sol marin. En 2011, le Togo a initié une prospection qui a cessé à cause de la chute des cours du pétrole. Nous continuerons de miser sur nos atouts naturels sans exclure toute possibilité d’existence d’autres ressources’.