Implantation au Togo

L’année 2020 a été synonyme de croissance et de résilience pour KeyOpsTech, acteur digital spécialisé dans la livraison de courriers et de colis.

La société procède actuellement au lancement de ses activités au Togo, au Bénin ainsi qu’au Cameroun, via un réseau de distributeurs partenaires.

Créée en 2017, KeyOpsTech est la première entreprise qui digitalise le suivi de livraison de colis et de plis en Afrique. Implantée en Côte d’Ivoire depuis 2018. KeyOpsTech permet l’envoi, le transport et la traçabilité de colis et plis au départ et à destination de villes mal desservies.

La combinaison de trois éléments clés que sont : son maillage territorial basé sur les interconnexions des réseaux de bus existants, son étroite collaboration avec les compagnies locales et son application mobile qui permet de suivre le colis, donne à KeyOpsTech un avantage concurrentiel considérable, assurent ses promoteurs.

KeyOpsTech arrive ainsi à atteindre les populations dites 'hors réseau'.