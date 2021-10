Innovation et industrialisation

Deux jours de rencontres et d'échanges physiques ou en ligne

‘L’innovation, l’industrialisation: socles d’un développement inclusif et durable’, tel est le thème du Salon FERIN qui aura lieu en mode hybride les 21 et 22 octobre prochains.

L’évènement se déroulera depuis la Blue Zone de Cacavéli (banlieue nord de Lomé).

Seules les personnes vaccinées ou présentant un PCR de moins de 72h pourront participer en présentiel.

FERIN est une initiative de l'association Terreau Fertile soutenue par des partenaires provenant d'entités gouvernementales, non gouvernementales et privées.

Il se propose d'offrir un cadre d'interactions, de promotion des activités économiques, de partage d'expérience, de recherche et d'encadrement des investissements, de découverte de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés pour contribuer à un développement inclusif et durable ainsi qu'à la transformation de la société togolaise.