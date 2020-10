Keras informe le marché sur ses projets au Togo

Keras Resources a informé mardi le marché concernant l’évolution du projet d’exploitation de la mine de manganèse à Nayéga (préfecture de Kpendjal- ouest)

La Société générale des mines (SGM), filiale de Keras, a décroché il y a un an un permis minier pour ce gisement.

Les réserves sont évaluées à près de 8.500.000 tonnes sur une durée de 11 ans.

Nayéga a le double avantage de disposer d’un fort potentiel et d’offrir des coûts d’extraction assez bas.

Selon les études géologiques réalisées sur 92.930 hectares, les valeurs de manganèse vont jusqu’à 39%, supérieures aux estimations de départ.

L’état major de la société s’est rendue au mois de septembre à Lomé et prévoit un nouveau déplacement en novembre.

Russell Lamming, le directeur général, s’est entretenu avec des membres du gouvernement et des fournisseurs potentiels.

'La visite du site de Nayéga effectuée pendant le voyage, a permis de se rendre compte de la qualité et du dynamisme de notre équipe sur place et ce, en dépit des contraintes liées à la pandémie. Le voyage a été extrêmement précieux d'un point de vue opérationnel et nous sommes impatients de faire avancer les discussions appropriées avec le nouveau gouvernement togolais suite à la récente nomination de Victoire Tomégah Dogbé comme Premier ministre et celle de Mila Aziable en tant que ministre de l'Energie et des Mines’, a déclaré M. Lamming.

Le manganèse est utilisé pour la préparation d’alliages comme l’acier, l’aluminium, les piles électriques ou les engrais.

Pour le gouvernement, ce projet contribuera à la création de nouveaux emplois directs et indirects qui auront une incidence favorable sur le plan social et sur l’économie de la zone d’exploitation.