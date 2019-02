L'ACRAM recrute

L’Agence des cafés Robusta d’Afrique et de Madagascar (ACRAM), dirigée par le Togolais Enselme Gouthon, recrute un secrétaire exécutif.

Le poste est à pouvoir au Gabon, siège de l’organisation.

L’ACRAM contribue à l’amélioration des revenus et des conditions de vie des caféiculteurs, à la recherche et développement des concepts agricoles indigènes, à la promotion de la consommation locale et la visibilité du café Robusta d’Afrique et de Madagascar au niveau international.

La mission de l'Agence est aussi de mettre en commun les expériences en matière de recherche, de production, de transformation et de promotion de la consommation locale.