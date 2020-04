L'économie en mode dégradé, selon le CNP

L’économie togolaise est sérieusement impactée par la crise liée à la pandémie du COVID-19, souligne le patronat (CNP) dans une étude rendue publique vendredi.

Cela se traduit par une baisse drastique des activités voire une suspension momentanée dans certains secteurs comme l’hôtellerie.

Dans le secteur de l’industrie et du commerce, les engagements non honorés sur le plan financier, fiscal et social, ainsi que vis-à-vis des clients et fournisseurs sont assez importants, indique l’analyse.

Le CNP recommande que certaines mesures soient prises pour soulager la trésorerie des entreprises et préserver les emplois tels qu’envisagé par le plan national de développement.

Le patronat propose, notamment, de différer pour une période de trois mois le paiement des impôts, des taxes et des versements assimilés dus à l’Etat ainsi que des charges sociales du fait des difficultés de trésorerie des entreprises, un rééchelonnement des dettes sur une période de 6 mois ou l’annulation des pénalités de retard dans le cadre de l’exécution de marchés publics.

Le CNP ne se contente pas de dresser le bilan négatif des effets de la crise sanitaire. Il propose un certain nombre d’initiatives pour relancer l’économie après la pandémie, parmi lesquelles la poursuite du paiement de la dette intérieure en privilégiant les PME/PMI et la création d’un fonds de garantie

pour faciliter le financement pour la relance.

Pour réaliser l’étude, le patronat a interrogé 110 entreprises.

41% ont suspendu leurs activités et 59% ont continué de fonctionner en mode dégradé.

S’agissant de l’emploi, 3% des entreprises ont réduit le nombre d’employés, 91% ont mis leurs employés en chômage technique et 6% en congé payé ou en télétravail.

Enfin, 64% des entreprises interrogées affirment avoir perdu plus de 50% de leur chiffre d’affaires.

Le contexte économique est presque plus inquiétant que le volet sanitaire. En effet, depuis plus d’un mois, le Togo ne compte que 90 cas confirmés de covid-19 pour une population de près de 8 millions d’habitants.