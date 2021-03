L'économie togolaise devrait repartir rapidement

La Banque africaine de développement (BAD) a lancé son rapport phare - Perspectives économiques en Afrique 2021 - un examen annuel des performances économiques de l'Afrique.

Le rapport intitulé ‘De la résolution de la dette à la croissance : une feuille de route pour l’Afrique', se concentre sur la résolution de la dette, la gouvernance et la croissance en Afrique, alors que la plupart des pays sont encore sous le coup des dures répercussions socio-économiques de la pandémie de COVID-19.

L’étude aborde la question fondamentale de savoir comment retrouver la croissance après la pandémie, et ce que les pays doivent faire pour éviter le surendettement.

Le rapport examine les performances et les perspectives de croissance de l’Afrique dans le contexte de la pandémie. Quelles sont les options de politiques susceptibles d’atténuer les effets de la pandémie à court, moyen et long termes.

Le document explore les causes et les conséquences de la dynamique de la dette en Afrique en montrant comment l’évolution de la structure et de la composition de la dette génère des vulnérabilités.

Le rapport fait le point sur les difficultés liées à la résolution de la dette au regard de l’architecture mondiale actuelle et examine le lien entre la gouvernance et la croissance, tout en proposant des réformes pour améliorer les processus de résolution de la dette, de gouvernance et de croissance durable.

Même si la pandémie de COVID-19 n’a pas durement frappé le Togo, elle a stoppé le dynamisme de sa performance économique, note la BAD.

Le PIB réel, qui avait progressé de 5 % en 2018 et de 5,5 % en 2019, n’a crû que de 0,4 % en 2020, résultat de la chute des investissements directs étrangers, des investissements financiers, des envois de fonds privés et du ralentissement du commerce mondial.

Malgré une politique monétaire prudente, l’inflation a plus que doublé, passant de 0,7 % en 2019 à 1,6 % en 2020, principalement à cause de perturbations de l’offre.

Le déficit budgétaire a fortement augmenté, passant de 0,8 % du PIB à 4,7 % du PIB, avec la chute des recettes fiscales et l’augmentation des dépenses de santé, résultats des efforts du gouvernement pour combattre la pandémie.

Le déficit du compte courant a légèrement augmenté, de 2,2 % du PIB en 2019 à 3,2 % en 2020. Le ralentissement des importations a permis de maîtriser l’augmentation du déficit de la balance courante.

L’économie togolaise repartira rapidement, à condition que la pandémie s’affaiblisse et que la croissance de l’économie mondiale reparte à la hausse, estime la Banque.

Le risque de surendettement est modéré. La consolidation fiscale mise en œuvre de 2017 à 2019 et la restructuration de la dette pour allonger les échéances des emprunts ont permis de faire passer le ratio dette/PIB de 80 % en 2016 à 68,67 % en 2019, note le rapport.