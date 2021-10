La BOAD accorde un prêt de 20 milliards à la PIA

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a accordé jeudi un prêt de 20 milliards de Fcfa à la Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA)

Ce site a pour objectif d’attirer les investisseurs, notamment pour des activités de transformation.

Ce projet s’inscrit dans le plan DJOLIBA 2021-2025 de la BOAD qui vise à renforcer l’intégration régionale et à créer des emplois productifs.

La banque de développement justifie son engagement auprès de la PIA par la volonté de ses promoteurs ‘de contribuer à l’amélioration de la valeur ajoutée de la production agricole et minière nationale en créant les conditions (mise à disposition de terrains industriels, d’électricité, d’eau et de moyens de communication, facilitation des formalités administratives, avantages douaniers et fiscaux etc.) en vue de sa transformation industrielle ainsi que l’accroissement de la capacité logistique du pays’.

La PIA permettra également de renforcer la capacité de traitement des marchandises du Port Autonome de Lomé.