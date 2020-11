'La concurrence est saine'

Une seconde brasserie, la Société Nouvelle de Boissons (SNB) est apparue sur le marché togolais récemment. Elle propose de la bière et récemment des sodas.

Comme le fait la BB (Groupe Castel) présent au Togo depuis des décennies.

Une concurrence qui n’inquiète pas le directeur général de BB, Thierry Féraud.

'Je leur souhaite bonne chance et je suis très ravi d'être en face d'un concurrent, direct. Cela va créer de l’émulation et dynamiser le marché au profit des consommateurs’, a-t-il déclaré vendredi.

BB est un poids lourd comparé à la SNB. Elle lance régulièrement de nouveaux produits (bière et sodas) et est surtout fière de créer des emplois et de faire travailler les producteurs de riz locaux.

La société est également très impliquée dans les actions sociales. Ses dernières interventions se concentrent dans le secteur de la santé avec la modernisation et l’équipement de plusieurs centres médicaux à Lomé et à l’intérieur du pays.