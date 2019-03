La grand messe du monde agricole

Plus de 600 représentants du monde agricole sont attendus à Kara du 11 au 13 avril à l’occasioin du 11e Forum national du paysan.

Les débats se focaliseront sur les pôles de transformation et les chaînes de valeur.

Le programme prévoit des sessions plénières, des conférences, des rencontres entre professionnels et un salon agricole.

La rencontre devrait être présidée par le président Faure Gnassingbé.

Devenue une tradition cette rencontre annuelle est un cadre de concertation et d’échange entre les acteurs du monde rural et les plus hautes autorités du pays.