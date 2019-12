La qualité a un prix

Treize entreprises togolaises ont été récompensées vendredi à l’occasion de la remise des Prix de la qualité.

Les récipiendaires sont des entités publiques et privées.

‘La recherche de la qualité doit être un défi pour tous les secteurs d’activités. Les entreprises et les organismes ont besoin d'une organisation optimisée, d'un engagement fort de leur personnel et des relations de confiance avec leurs partenaires pour être performants’, a déclaré Kodjo Adédzé, le ministre du Commerce et de l’Industrie.

L’ANAC, l’Agence nationale de l’aviation civile, a reçu un Prix d’excellence. Récompenses accordées également au port de Lomé et à l’ARMP, l’Autorité de régulation des marchés publics.