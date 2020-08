La recette à succès du pain à base de manioc

Depuis un an, on peut acheter du pain et des viennoiseries fabriqués à partir de farine de manioc.

L’initiative revient à un jeune boulanger, Daniel Agblévon.

‘Ca n’a pas été facile, mais je crois à la consommation locale de nos produits. Je suis même sûr de pouvoir concurrencer l'étranger et suis persuadé qu’un jour, nos pains vont franchir les frontières internationales’, a-t-il déclaré dimanche.

Local, mais aussi plus sain que de la farine traditionnelle.

Noël Bataka, le ministre de l’Agriculture, a félicité le boulanger qui s’est engagé dans la transformation des produits Made in Togo.

Un initiative qui contribue également à stimuler la filière dont les excédents annuels sont estimés à plus de 400.000 tonnes.