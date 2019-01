Le Cluster Maritime Français va ouvrir un bureau à Lomé

Créé en 2006, le Cluster Maritime Français (CMF) rassemble tous les acteurs de l’écosystème maritime, de l’industrie aux services et activités maritimes de toute nature.

Il est aujourd’hui composé de plus de 430 entités : entreprises de toutes tailles, pôles de compétitivité, fédérations et associations, laboratoires et centres de recherche, écoles et organismes de formation, collectivités et acteurs économiques locaux, ainsi que de la Marine nationale.

Le CMF accompagne ses membres dans le développement durable et responsable de leurs activités et de leurs projets, en France et à l’international, via différentes actions.

Le CMF a annoncé vendredi la création de sa représentation Afrique de l’Ouest à Lomé.

‘Le Togo est bien placé. Il dispose de nombreux atouts dont le port, l’aéroport et son dynamisme économique’, a déclaré Frédéric Moncany de Saint-Aignan, président du CMF.

Il faut ajouter que les dirigeants togolais se sont engagés dans la promotion de l’économie bleue depuis la tenue à Lomé en 2016 du sommet de l’Union africaine sur la sécurité maritime.