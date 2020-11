Le Threshold, prélude au Compact

Sani Yaya et Eric William Stromayer (au centre)

Le Togo est bénéficiaire, depuis 2018, du Threshold, ou programme de seuil, accordé par le Millenium Challenge Corporation (MCC).

Ce statut intermédiaire permet aux pays qui n’ont pas encore rempli la totalité des critères exigés par le MCC de bénéficier d’un coup de pouce financier leur permettant d’achever le processus complet d’éligibilité avec à la clé plusieurs centaines de millions de dollars.

L’aide accordée à Lomé est de 35 millions de dollars.

Le MCC est un dispositif conçu par le Congrès américain pour réduire la pauvreté à travers la croissance économique durable dans les pays en voie de développement.

Vendredi, le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, a assisté à la cérémonie de mise en oeuvre du Treshold.

‘Ce programme s’inscrit parfaitement dans la vision des plus hautes autorités américaines et togolaises qui ont fait de la mise en œuvre des réformes une priorité en vue de permettre à notre pays de retrouver le sentier de la croissance, et donc celle de la prospérité économique’, a déclaré M. Yaya.

Il a rappelé que son pays s’était engagé à remplir les critères exigés par le MCC comme la lutte contre la corruption, les libertés publiques, l’amélioration du climat des affaires ou le développement des nouvelles technologies.

Les 35 millions alloués iront justement au secteur numérique pour améliorer l’efficience des entreprises et la productivité, les investissements et la croissance grâce à un accès amélioré aux services des TIC de haute qualité à un coût raisonnable.

Le Threshold accompagnera également le projet de réforme foncière pour accélérer la productivité agricole qui a pour objectif d’améliorer la sécurité du régime foncier afin d’accroître les investissements dans le secteur agricole.

Pour Sani Yaya, ce programme est parfaitement aligné sur le Plan national de développement, la déclaration de politique générale et la nouvelle feuille de route gouvernementale 2025.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Eric William Stromayer, l’ambassadeur des Etats-Unis à Lomé, et des responsables de la cellule MCC-Togo.