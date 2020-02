Le Togo est à un tournant dans sa marche vers le progrès économique. Nous avons le potentiel, les hommes et femmes capables par leur esprit d’initiative inégalé de développer notre économie, explique Faure Gnassingbé, le candidat du parti UNIR.

Parvenir à la création de richesses au profit de tous, c’est l’objectif du président sortant qui espère se succéder à lui-même.

L’ambition est de développer un secteur agricole fort en s’appuyant sur le potentiel des terres et sur des partenariats privés.

Le programme du candidat contient un certain nombre de promesses.

Il y a d’abord l’extension du MIFA à de nouvelles filières porteuses afin de poursuivre l’augmentation de la part du financement privé au profit du secteur agricole, mais aussi de réduire la pénibilité.

Le Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques facilite l'accès durable à des services financiers adaptés aux petits exploitants et aux micros, petites et moyennes entreprises agricoles, afin qu'ils puissent développer leurs activités et accéder aux marchés.

Il vise aussi à créer des emplois et à améliorer les revenus des populations rurales.

Grâce au MIFA, les acteurs des chaines de valeur agricole pourront accéder aux financements, à l’assurance maladie et à la protection sociale.

Le dispositif prévoit aussi la réduction des coûts et la disponibilité des engrais à travers la production locale à partir du phosphate et la promotion d’une industrie locale d’engrais biologique.

Autre innovation, la réduction des taxes et des droits fiscaux sur les équipements et matériels agricoles afin de réduire les coûts de production et améliorer la compétitivité des produits agricoles.

Pour relancer la filière, il faut également moderniser les techniques productives

et transformatrices pour les communautés rurales, à travers l’accélération et le renforcement de la mécanisation et la mise en place des aménagements hydro-agricoles.

L’un des pivots de la croissance du secteur est la création d’agropoles destinés à lancer une industrie de transformation. La première est en cours d’aménagement à Kara. Chaque région devrait disposer d’un complexe de ce genre.

Parmi les engagements du candidat UNIR, l’irrigation goutte à goutte de 10.000 hectares en faveur de 40.000 jeunes agriculteurs.