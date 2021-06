Le Togo fait sa promo à Houston

L'ambassadeur du Togo en compagnie du maire de Houston (centre) et des délégations africaines

L’ambassadeur togolais aux Etats-Unis, Frédéric Hegbe, vient de participer au Forum du business africain organisé par la ville de Houston. Un évènement organisé depuis 4 ans par le maire, Sylvester Turner.

14 ambassades africaines étaient représentées, des entreprises commerçant avec l’Afrique ainsi que les dirigeants de la Chambre de commerce et des Affaires internationales de Houston.

M. Hegbe et Amavi Amelia Elikplim Kwadzo, la conseillère économique de l’ambassade, ont profité de cette plateforme de promotion pour mettre en valeur les opportunités offertes par le Togo. Ils ont évoqué le Plan national de développement et la situation géographique du pays qui en fait un hub régional de logistique et de services.