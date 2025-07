Une vie au service des finances publiques et du progrès social

Kossi Assimaïdou, ancien ministre de la Planification du développement et éminent expert en finances publiques, s’est éteint à l’âge de 71 ans.

Natif d’Agbandi, dans la préfecture de Blitta, Kossi Assimaïdou incarnait la rigueur, la compétence et le dévouement au service de l’intérêt général.

Économiste chevronné, il avait représenté pendant plusieurs années une vingtaine de pays africains au Conseil d’administration du Fonds Monétaire International (FMI), avant de rejoindre le gouvernement togolais en 2015 comme ministre de la Planification et de la Prospective.

Durant son mandat, il a joué un rôle central dans l’harmonisation des priorités sociales du pays avec les choix budgétaires. Fin stratège, il a travaillé sans relâche à la mobilisation des financements extérieurs pour soutenir les secteurs clés que sont l’éducation, la santé, l’agriculture, l’accès à l’eau potable ou encore la lutte contre la pauvreté. Sa capacité à faire dialoguer les chiffres avec les réalités humaines a marqué ses collaborateurs comme ses partenaires.

Homme discret, charmant et drôle, il laisse derrière lui l’image d’un bâtisseur, d’un homme de terrain et de dossiers, toujours préoccupé par l’efficacité des politiques publiques et la réduction des inégalités.

Le Togo perd un de ses grands serviteurs. Mais son héritage, lui, restera. Dans les institutions qu’il a contribué à renforcer. Dans les programmes qu’il a impulsés. Et dans les souvenirs de ceux qui ont croisé sa route.