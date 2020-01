Le Togo sur le sentier de la croissance

Accélérer la croissance et réduire la pauvreté

Portée notamment par le secteur agricole, l’industrie extractive et le commerce, le Togo a renoué en 2019 avec une croissance forte projetée à 5,1%, alors qu’en 2017 le taux était de 4,4% contre une estimation de 4,9% en 2018.

Ce renouveau économique, souligne l’Agence UMOA-Titres*, le Togo le doit aussi à la politique du gouvernement visant l’amélioration de son climat des affaires. Le plan national de développement vise notamment à faire du pays, un hub logistique d’excellence dans la sous-région.

A l’instar d’autres pays de l’UEMOA, l’agriculture, l’industrie extractive et le commerce sont les piliers de l’économie togolaise. Si la croissance économique a connu une légère baisse en ressortant à 4,4% durant l’année 2017, après 5,1% en 2016, le pays renoue depuis 2018 avec une croissance soutenue à hauteur de 5% du PIB.

Ce dynamisme économique est le fruit notamment de la vigueur de la production cotonnière et de l’extraction de phosphate, dont le Togo est la 5e producteur mondiale ainsi que de la bonne tenue du secteur tertiaire. Le pays doit également son redressement économique aux différents travaux réalisés dans le secteur des bâtiments et travaux publics à savoir la construction du port de Lomé et de l’aéroport international, souligne l’Agence.

L’agriculture demeure le moteur de l’économie togolaise, notamment la production cotonnière. En 2019, la croissance du secteur primaire est attendue à un taux de 6,0% contre 5,6% en 2018 en relation avec l’exécution des projets du secteur agricole à travers le Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA). En terme nominal, le poids du secteur primaire dans le PIB serait de 43,3% en 2019, des performances qui le placent devant le secteur tertiaire, stable depuis 2016 avec un taux de 27%.

Après les crises sociopolitiques qui se sont succédées, le Togo a adopté en 2006 des réformes structurelles pour pallier à la pauvreté. Le gouvernement a ainsi mis en œuvre des politiques de développement dont la SCAPE (Stratégie de Croissance Accélérée et la Promotion de l’Emploi) couvrant la période 2013-2017 grâce à laquelle, le taux de la pauvreté est passé de 58,7% à 55,1% entre 2011 et 2015. A la suite de la SCAPE, le gouvernement a lancé le PND (Plan national de développement) sur la période 2018-2022.

Un programme de développement soutenu par l’ambition d’accélérer la croissance, de réduire la pauvreté et les inégalités et enfin de préserver l’environnement.

La réalisation du PND est basée sur trois axes stratégiques. Tout d’abord, l’instauration d’un hub logistique et d’un centre d’affaire qualifiés dans la sous-région. Ensuite, le développement des pôles de transformation agricole et manufacturier ainsi que les pôles d’industries extractives. Enfin, la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d’inclusion.

Il est attendu que les réformes structurelles du PND portent la croissance du PIB du Togo à hauteur de 7,6% à l’horizon 2022 et que le pays avance de 10 places au classement mondial de l’Indice de Développement Humain (IDH).

En effet, indique UMOA Titres, le PND vise principalement le développement du potentiel humain à travers divers programmes comme la formation professionnelle, la protection sociale, la responsabilité sociale des entreprises, la poursuite des améliorations dans le domaine de l’éducation générale, de la santé, de la nutrition, des services énergétiques ainsi que de l’eau et de l’assainissement.

Les résultats des efforts déployés par le Togo ont permis de placer l’économie sur un sentier de croissance.

______

* L’Agence UMOA-Titres a vocation à apporter son concours aux Etats membres de l'UEMOA pour mobiliser sur les marchés de capitaux, les ressources nécessaires au financement de leurs politiques de développement économique, à des coûts maîtrisés.